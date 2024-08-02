Влітку 2024 року Європу накрила аномальна спека. Тому чимало мандрівників так і не наважилися відвідати раніше дуже популярні Грецію та Італію. Тим часом новим тревел-трендом стали подорожі до "холодних" північних країн. Фінляндія вписалася ідеально.

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Чому Фінляндія – ідеальна країна для туристів

Фінляндія – країна з фантастичною культурою, прекрасними краєвидами, драйвовими містами та комфортним літом. У липні – серпні там переважають теплі південно-східні вітри. Тим часом температура повітря прогрівається до +20...+21 градуси. Тревел-експерти зауважують, що це – найкомфортніший режим для прогулянок.



Пейзажі Фінляндії – зачаровують / Unsplash

Існує стереотип, що Гельсінкі – "сумна" столиця. Водночас ті, хто хоч раз відвідав столицю Фінляндії, зауважують: у неї нереально не закохатися. Насамперед варто відвідати місцеву Ринкову площу. Зауважте, що їсти вуличну їжу там – ще те випробування: місцеві чайки радісно крадуть сендвічі та булочки. Також варто відвідати?

фортецю Свеаборг;

вулицю Алексантеринкату (рай для шопоголіків);

Кафедральний собор;

міський музей Гельсінкі;

Зимовий сад.

Також, якщо є час, варто поїхати у Долину Мумі-Тролів. Опиняючись там, наче телепортуєшся у казку. А якщо мрієте про справжнє новорічне диво, всі дороги ведуть до Рованієму – у гості до Санта Клауса.