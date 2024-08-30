Вересень – ідеальний місяць для відпочинку на морі. У цей час триває оксамитовий сезон. Водночас для шанувальників міської відпустки теж є чудові варіанти.

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Які міста визнали найбюджетнішими для туристів

Існує стереотип, що мандрувати – дорого. На щастя, бюджетні варіанти восени 2024 року також знайдуться. Для туристів опублікували рейтинг найдешевших міст світу. Спойлер – варіанти знайдуться на будь-який смак: від класичних європейських столиць до східної екзотики.

Рейтинг найдешевших міст світу у вересні 2024:

10 – Братислава (Словаччина);

9 – Бангкок (Таїланд);

8 – Пафос (Кіпр);

7 – Делі (Індія);

6 – Стамбул (Туреччина);

5 – Тірана (Албанія);

4 – Софія (Болгарія);

3 – Куала-Лумпур (Малайзія);

2 – Каїр (Єгипет);

1 – Пекін (Китай).

Тревел-експерти зауважують, що вересень у цих містах – просто ідеальний: м'який клімат і до 10 сонячних годин на добу.



Вересень – ідеальний місяць, щоб вирушити у мандрівку / Unsplash

Якщо ж ви хочете провести оксамитовий сезон на морі, саме час дізнатися, які курорти ідеально підійдуть для цього. Гарного відпочинку!

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