Упродовж століть Сікіхор приваблює туристів особливою магією, яка там панує. Кажуть, на острові можна зцілитися. Бо місцеві жителі поєднують традиції католицизму, який привезли декілька століть тому іспанці, та шаманські практики.

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Чи справді на Сікіхорі можна зцілитися від будь-якої хвороби

Місцеві жителі вірять, що немає такої хвороби, від якої неможливо зцілитися. Першою причиною усіх фізичних та ментальних недуг вважають розгніваних духів. Вони – всюди у світі навколо нас. Водночас побачити їх можуть далеко не всі. Окрім того, людина може захворіти, якщо хтось провів відповідний ритуал. Звичайно, жителі Сікіхору визнають й природні причини хвороб. Однак впевнені, що їх можна вилікувати візитом до шамана.

Жителі Сікіхору з часом прийняли католицизм. Проте й власні шаманські практики не забули. Тепер вони вірять, що дар зцілення у них – від Бога.

Цілителі вірять, що їхні таланти є даром від Бога, тому вони не для обраних, вони для всіх,

– розповідають місцеві.

За зцілення грошей не беруть. Натомість просять про невеличкі пожертви. Якщо ж людина, не може зробити їх, нічого страшного.



На Сікіхорі поєднують католицизм та шаманські практики / Simon Urwin, BBC

Сікіхор – наймістичніший острів світу

Свою містичну славу Сікіхор здобув ще у далекому минулому. Перші дослідники з Іспанії прибули туди ще у 1565 році. Тоді вони побачили, що весь Сікіхор, який постає з туману, – залитий золотим сяйвом. Насправді цей рідкісний ефект подарувати світлячки. Однак тоді він справив таке враження, що слава про магію Сікіхору розійшлася навколо. Навіть жителі сусідніх островів чомусь злякалися туди наближатись.



Мандрівники полюбили Сікіхор / Simon Urwin BBC

Туристи охоче купують зілля

Щороку на Сікіхор прибувають тисячі туристів. Вони охоче купують у місцевих крамничках різноманітні зілля. Зокрема, любовний еліксир. Хоча, звичайно, вічного кохання на все життя подарувати він не може.