Наступна зупинка мала бути у Порт-Луї на Маврикії. Водночас зійти на берег вже не зміг ніхто. Причиною стала підозра на зараження невідомим вірусом.

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Після Мадагаскару люди відчули недомагання

Невдовзі після того, як лайнер відплив від Мадагаскару, люди відчули симптоми розладу шлунково-кишкового тракту. Недомагання відчув незначний відсоток пасажирів, однак у пастці опинилися всі. Люди не можуть зійти на берег.

Що стало причиною інфікування, наразі невідомо. Найімовірніша причина – норовірус або зимовий вірус. Водночас медики не виключають варіант навіть холери.

За найідеальнішим сценарієм, Norwegian Dawn зможе пришвартуватися не раніше, аніж у вівторок, 27 лютого.

Особливо обурені цим нові пасажири, які мали зійти на борт й вирушити у відпустку. Однак тепер вони змушені орендувати номери й чемно чекати у готелях. До слова, житло обіцяє оплатити компанія Norwegian Cruise Line, якій належить лайнер.

Людей просять запастися терпінням й не наражатися на небезпеку. Пресслужба запевнила, що наразі тривають перевірки. Безпека та самопочуття пасажирів – пріоритет.