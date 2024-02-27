Hybrid Air Vehicles и Grands Espaces договорились о бронировании самолетов, что позволит дирижаблю Airlander 10 отправляться в экспедиции в отдаленные регионы мира, в том числе в Арктику. Первые надеются получить в 2028 году.

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Французская компания запустит круизы в Арктику на дирижаблях

Обе компании заявляют, что они "разделяют видение устойчивого и увлекательного путешествия и переосмысления исследований без ущерба для окружающей среды".

Дирижабли позволят путешественникам добираться до отдаленных районов Арктики, куда сложно попасть на кораблях и лодках. К тому же это самый экологичный способ путешествовать практически без выбросов.

Французская компания собирается запустить круизы в Арктику на дирижаблях / Фото Grands Espace / Airlander

Клиенты Grands Espaces смогут отправиться в эксклюзивные путешествия, в том числе к впечатляющим природным местам, обеспечивая клиентам действительно захватывающие и интимные впечатления.

Airlander - это самолет, который открывает большие возможности для мира путешествий и туризма, предлагая больше услуг и новых впечатлений без негативного влияния на планету, который имеют старые самолеты,

– говорит Джордж Лэнд, исполнительный директор по продажам Hybrid Air Vehicles.

Поскольку производство начнется в этом году, Grands Espaces сможет предлагать клиентам новый Airlander 10 с 2028 года.

Амальфи будет иметь собственный аэропорт

Амальфи – легендарный итальянский курорт, который называют настоящим раем на Земле. Могучие горы, уютные пляжи, цитрусовые сады, старинная архитектура и фантастическая кухня привлекают туристов из разных уголков мира. В то же время, чтобы добраться до Амальфи, приходилось постараться.

Путешественникам сообщили радостную новость: курорт Амальфи в Италии будет иметь свой аэропорт. В последние годы количество туристов настолько возросло, что для них решили построить аэропорт. Замысел удалось реализовать довольно быстро. Путешественникам уже сообщили: аэропорт Салерно Коста д'Амальфи откроется для международных рейсов уже в 2024 году.