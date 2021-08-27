Про це повідомила пресслужба художниці. Цим супутниковим інтернетом компанія Ілона Маска SpaceX поступово охоплює всю планету. У серпні 2021 року бета-сервіс вже став доступним у 12 країнах. Зараз по цілій планеті нараховується 90 000 його користувачів.
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Два роки тому це починалося суто як науковий експеримент. Коли Маск тільки започаткував проєкт, він запросив всіх, хто хоче підтримати це починання, і хто шанує його науково-технічні досягнення, стати в чергу на отримання,
– розповідає Зоя Скоропаденко.
Художниця додає, що тоді її команда одразу приєдналася до ініціативи. Зробили це швидко і забули. Минуло кілька років – і на поріг художньою студії принесли коробку з тарілкою. Це було для Зої справжньою несподіванкою. Вона одразу ж почала тестувати роботу нового пристрою.
Я ще пам'ятаю інтернет часів dial up, коли можна було зв'язати пару шкарпеток, поки би відкрилася головна сторінка Yahoo, а тепер в мене в студії особистий гіпершвидкісний інтернет. Минуло якихось чверть століття – і я в космосі завдяки Ілону Маску. Тепер можна сміливо сказати, що українське мистецтво розповсюджується через космос!,
– ділиться враженнями українка.
Перша картина, яку було запущено через космос – натюрморт "Квіти" з серії" Нові Майстри з Помпеї".
Що відомо про Зою Скоропаденко
- Зоя Скоропаденко – українська художниця, яка прославилася своїми картинами, скульптурами та ескізами.
- Вона відома за кордоном, зокрема працює в Монако, Парижі, Токіо і в Каліфорнії.
- Частину серії цифрових картин Notre Dame Brule Зої Скоропаденко було продано за NFT-токени. Продавати так картини вона почала ще 4 роки тому.
- Вона також створює виставки у форматі 3D. Так, її перша 3D-експозиція про чемпіона сумо була відкрита в травні 2020 року за сприяння Посольства України в Японії.