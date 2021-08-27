Про це повідомила пресслужба художниці. Цим супутниковим інтернетом компанія Ілона Маска SpaceX поступово охоплює всю планету. У серпні 2021 року бета-сервіс вже став доступним у 12 країнах. Зараз по цілій планеті нараховується 90 000 його користувачів.

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Як Зоя Скоропаденко отримала Starlink

Два роки тому це починалося суто як науковий експеримент. Коли Маск тільки започаткував проєкт, він запросив всіх, хто хоче підтримати це починання, і хто шанує його науково-технічні досягнення, стати в чергу на отримання,

– розповідає Зоя Скоропаденко.

Художниця додає, що тоді її команда одразу приєдналася до ініціативи. Зробили це швидко і забули. Минуло кілька років – і на поріг художньою студії принесли коробку з тарілкою. Це було для Зої справжньою несподіванкою. Вона одразу ж почала тестувати роботу нового пристрою.

Я ще пам'ятаю інтернет часів dial up, коли можна було зв'язати пару шкарпеток, поки би відкрилася головна сторінка Yahoo, а тепер в мене в студії особистий гіпершвидкісний інтернет. Минуло якихось чверть століття – і я в космосі завдяки Ілону Маску. Тепер можна сміливо сказати, що українське мистецтво розповсюджується через космос!,

– ділиться враженнями українка.

Перша картина, яку було запущено через космос – натюрморт "Квіти" з серії" Нові Майстри з Помпеї".

Що відомо про Зою Скоропаденко