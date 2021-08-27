Об этом сообщила пресс-служба художницы. Этим спутниковым интернетом компания Илона Маска SpaceX постепенно охватывает всю планету. В августе 2021 года бета-сервис уже стал доступен в 12 странах. Сейчас по всей планете насчитывается 90 000 его пользователей.

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Два года назад это начиналось сугубо как научный эксперимент. Когда Маск только начал проект, он пригласил всех, кто хочет поддержать это начинание, и кто уважает его научно-технические достижения, стать в очередь на получение,

– рассказывает Зоя Скоропаденко.

Художница добавляет, что тогда ее команда сразу присоединилась к инициативе. Сделали это быстро и забыли. Прошло несколько лет – и на порог художественной студии принесли коробку с тарелкой. Это было для Зои неожиданностью. Она сразу же начала тестировать работу нового устройства.

Я еще помню интернет времен dial up, когда можно было связать пару носков, пока бы открылась главная страница Yahoo, а теперь у меня в студии личный гиперскоростной интернет. Прошло каких-то четверть века – и я в космосе благодаря Илону Маску. Теперь можно сказать, что украинское искусство распространяется через космос !,

– делится впечатлениями украинка.

Первая картина, которая была запущена через космос – натюрморт "Цветы" из серии "Новые Мастера из Помпеи".

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