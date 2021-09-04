Хтось не шкодував і 200 євро: в українському селі трудові мігранти скинулися на фонтан

У селі Жуків обладнали фонтан. Він має восьмигранну чашу, пускає триметрові струмені води, а вночі світить різними яскравими кольорами. Втілити проєкт у реальність допомогли заробітчани.

Очолив організаційні процеси у лютому сільський староста Роман Колісник. Він є колишнім освітянином та працівником "Укрнафти".

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Детальніше про спорудження фонтану у Жукові

За словами Романа Колісника, якось він з командою побачили розроблений у 70-х ро­ках за ініціативи тодішнього голови колгоспу Михайла Недільського генеральний план розвитку Жукова. Проєкт передбачав спорудження фонтана.

Втілити цей задум тоді не вдалося. Давню мрію вирішили реалізувати тепер. Місце у центрі села якраз надається для цього: поруч – школа, Будинок культури, адмін­будинок, торговий центр, ресторан, пам'ятник Богдану Лепкому,

– розповідає сільський староста.

До реалізації плану активно долучилися заробітчани, які родом із Жукова. Дехто з них пожертвував зароблених важкою працею за кордоном 200 євро. Менш заможні люди давали скромніші суми. Хтось допомагав й матеріалами (цементом, щебенем тощо).

У перспективі фонтан хочуть оснастити музичним супроводом та обкласти мармуровою плиткою.