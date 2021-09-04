Возглавил организационные процессы в феврале сельский староста Роман Колесник. Он является бывшим педагогом и работником "Укрнафты".

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Подробнее о строительстве фонтана в Жукове

По словам Романа Колесника, как-то он с командой увидели разработанный в 70-х годах по инициативе тогдашнего председателя колхоза Михаила Недильского генеральный план развития Жукива. Проект предусматривал сооружение фонтана.

Воплотить этот замысел тогда не удалось. Давнюю мечту решили реализовать сейчас. Место в центре села как раз подходит для этого: рядом – школа, Дом культуры, админздание, торговый центр, ресторан, памятник Богдану Лепкому,

– рассказывает сельский староста.

К реализации плана активно подключились заробитчане , которые родом из Жукова. Некоторые из них пожертвовали заработанные тяжелым трудом за рубежом 200 евро. Менее состоятельные люди давали более скромные суммы. Кто-то помогал и материалами (цементом, щебнем и так далее).