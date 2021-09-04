Очолив організаційні процеси у лютому сільський староста Роман Колісник. Він є колишнім освітянином та працівником "Укрнафти".
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Детальніше про спорудження фонтану у Жукові
За словами Романа Колісника, якось він з командою побачили розроблений у 70-х роках за ініціативи тодішнього голови колгоспу Михайла Недільського генеральний план розвитку Жукова. Проєкт передбачав спорудження фонтана.
Втілити цей задум тоді не вдалося. Давню мрію вирішили реалізувати тепер. Місце у центрі села якраз надається для цього: поруч – школа, Будинок культури, адмінбудинок, торговий центр, ресторан, пам'ятник Богдану Лепкому,
– розповідає сільський староста.
До реалізації плану активно долучилися заробітчани, які родом із Жукова. Дехто з них пожертвував зароблених важкою працею за кордоном 200 євро. Менш заможні люди давали скромніші суми. Хтось допомагав й матеріалами (цементом, щебенем тощо).
У перспективі фонтан хочуть оснастити музичним супроводом та обкласти мармуровою плиткою.