Хто з українців зможе не платити за консульські послуги з наступного року
Джерело:Європейська правда
Президент України 2 серпня підписав закон, згідно з яким окремі громадяни отримають пільги при зверненні до консульств. Це має допомогти вразливим категоріям населення.
Новину повідомила пресслужба глави держави. Закон стає чинним з наступного дня після публікації та вводиться в дію 1 січня 2022 року.
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Про що йдеться у законі
Підписання закону означає, що деякі українці зможуть не платити за консульські послуги з наступного року. Це стосується таких категорій населення:
- громадяни України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дорослі особи з інвалідністю І та II груп;
- діти з інвалідністю;
- діти-сироти;
- неповнолітні, які позбавлені батьківського піклування.
Зазначені особи не будуть сплачувати консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном. Не потрібно платити їм і за оформлення паспорта для виїзду за кордон.в закордонних дипломатичних установах України.Також дізнавайтеся, які консульські довідки українці в Польщі можуть оформити онлайн.