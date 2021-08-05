Хто з українців зможе не платити за консульські послуги з наступного року

Президент України 2 серпня підписав закон, згідно з яким окремі громадяни отримають пільги при зверненні до консульств. Це має допомогти вразливим категоріям населення.

Новину повідомила пресслужба глави держави. Закон стає чинним з наступного дня після публікації та вводиться в дію 1 січня 2022 року.

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Про що йдеться у законі

Підписання закону означає, що деякі українці зможуть не платити за консульські послуги з наступного року. Це стосується таких категорій населення:

громадяни України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дорослі особи з інвалідністю І та II груп;

діти з інвалідністю;

діти-сироти;

неповнолітні, які позбавлені батьківського піклування.

Зазначені особи не будуть сплачувати консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном. Не потрібно платити їм і за оформлення паспорта для виїзду за кордон.в закордонних дипломатичних установах України.