Новость сообщила пресс-служба главы государства. Закон вступает в силу со следующего дня после публикации и вводится в действие 1 января 2022 года.

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О чем говорится в законе

Подписание закона означает, что некоторые украинцы смогут не платить за консульские услуги со следующего года. Это касается таких категорий населения:

граждане Украины, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы;

взрослые лица с инвалидностью I и II групп;

дети с инвалидностью;

дети-сироты;

несовершеннолетние, лишенные родительской опеки.

Указанные лица не будут платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом. Не нужно платить им и за оформление паспорта для выезда за кордон.в заграничных дипломатических учреждениях Украины.