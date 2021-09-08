З несправжніми документами чоловік на польсько-українському кордоні намагався компенсувати собі податок. Розслідування у цій справі ще триває.

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Деталі справи

За даними слідства, українець продемонстрував підроблені документи, які мали б підтвердити його покупки у Польщі. Вартість закупів становила 200 тисяч злотих (близько 1,4 мільйона гривень).

Чоловік мав намір давати хабарі митникам за те, що вони підігравали його шахрайству. Одного підозрюваного у співучасті вже затримали.

Загалом у справі звинувачено понад 40 осіб.

Також нещодавно на польсько-українському кордоні затримали контрабандиста. Чоловік намагався потайки провезти понад 2,3 тисячі одиниць продукції Apple через пункт пропуску "Шегині".