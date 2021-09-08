С ненастоящими документами мужчина на польско-украинской границе пытался компенсировать себе налог. Расследование по этому делу продолжается.

Интересно О бизнесе, недвижимости в Польше и истинных ценностях: история украинской семьи из Варшавы

Детали дела

По данным следствия, украинец продемонстрировал поддельные документы, которые должны б ы ли подтвердить его покупки в Польше. Стоимость закупов составляла 200 тысяч злотых (около 1,4 миллиона гривен).

Мужчина намеревался давать взятки таможенникам за то, что они подыгрывали его мошенничеству. Одного подозреваемого в соучастии уже задержали.

Всего по делу обвиняется более 40 человек.