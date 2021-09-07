Порушником закону виявився 35-річний киянин. Про це повідомили українські прикордонники.

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Що відомо про контрабанду гаджетів Apple

Чоловік намагався потайки провезти на батьківщину понад 2,3 тисячі девайсів через пункт пропуску "Шегині". Зробити це йому завадила детальна перевірка автомобіля. Його мікроавтобус торгової марки Mercedes-Benz ретельно оглянули та виявили контрабанду у багажному відділені, під уживаними запчастинами.

В автомобілі українця були:

775 смартфонів різних моделей;

1,3 тисячі навушників;

10 дисплеїв;

134 планшети;

73 ноутбуки;

40 ручок.

Він віз як нову, так і вживану техніку. Загальна кількість нової продукції склала понад 1,7 тисячі одиниць, уживаної – близько 600 одиниць.

На кордоні з Польщею прикордонники виявили велику партію ґаджетів Apple / Фото Державна прикордонна служба України

На кордоні з Польщею прикордонники виявили велику партію ґаджетів Apple / Фото Державна прикордонна служба України