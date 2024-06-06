Ще одна країна стикається з дефіцитом працівників: кого шукають і скільки можна заробити

Останнім часом Хорватія стикається з гострою нестачею іноземних працівників. Попри попит на робочу силу, спостерігається, що не всі кандидати відповідають необхідній кваліфікації для відкриття вакансій, що надаються місцевими компаніями.

Що відбувається на місцевому ринку праці та які зарплати в країні – далі у матеріалі!

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Кожен 15-й працівник в Хорватії – іноземець

За словами місцевих підприємців, у Хорватії існує гострий попит на іноземну робочу силу. Однак вони стверджують, що багато іноземних фахівців не дуже добре підходять для наявних у країні можливостей працевлаштування.

Приблизно кожен 15-й працівник в країні є іноземцем, і ця цифра, за прогнозами, зростатиме в майбутньому. Очікується, що до 2030 року в Хорватії буде близько 500 000 іноземних працівників. Вплив цього припливу на дефіцит робочої сили в країні залишається невизначеним.

Брак працівників – одна з головних проблем для хорватських компаній. Влада Хорватії заявляє, що в країні терміново потрібні іноземці, які б допомогли подолати нестачу робочої сили.

Скоро доведеться наймати більше іноземців тому, що не вистачає місцевих працівників, які б заповнили наявні посади,

– каже Наташа Мікуш Жігман з компанії Podravka.

Намагаючись залучити й утримати іноземних працівників, Хорватія позиціює себе як "ворота" до ЄС. Країна прагне скористатися цією можливістю, пропонуючи стимули, щоб заохотити іноземців залишатися в Хорватії замість того, щоб шукати можливості в інших країнах.

Яких фахівців шукають та які суми пропонують?

Найбільше в країні потребують працівників готельно-ресторанної галузі. Також – продавців в магазинах та торговельних центрах, будівельників та фахівців з розвитку бізнесу зі знанням іноземних мов. Не знижується попит на працівників з галузі сільського господарства та працівників на виробництвах.

Порівняно з іншими країнами Євросоюзу, зарплати в Хорватії не дуже високі. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна зросла і зараз становить 840 євро на місяць. За даними Хорватського бюро статистики, заробітна плата в країні зросла до 1 326 євро на місяць. Середня заробітна плата в Хорватії й надалі зберігає тенденцію до підвищення.

До слова, Хорватія не єдина країна, що має дефіцит робочих кадрів, у Польщі також спостерігається нестача працівників. Як це вплинуло на пошук роботи для українців – читайте за посиланням.