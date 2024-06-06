Що відбувається на місцевому ринку праці та які зарплати в країні – далі у матеріалі!

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Кожен 15-й працівник в Хорватії – іноземець

За словами місцевих підприємців, у Хорватії існує гострий попит на іноземну робочу силу. Однак вони стверджують, що багато іноземних фахівців не дуже добре підходять для наявних у країні можливостей працевлаштування.

Приблизно кожен 15-й працівник в країні є іноземцем, і ця цифра, за прогнозами, зростатиме в майбутньому. Очікується, що до 2030 року в Хорватії буде близько 500 000 іноземних працівників. Вплив цього припливу на дефіцит робочої сили в країні залишається невизначеним.

Брак працівників – одна з головних проблем для хорватських компаній. Влада Хорватії заявляє, що в країні терміново потрібні іноземці, які б допомогли подолати нестачу робочої сили.

Скоро доведеться наймати більше іноземців тому, що не вистачає місцевих працівників, які б заповнили наявні посади,

– каже Наташа Мікуш Жігман з компанії Podravka.

Намагаючись залучити й утримати іноземних працівників, Хорватія позиціює себе як "ворота" до ЄС. Країна прагне скористатися цією можливістю, пропонуючи стимули, щоб заохотити іноземців залишатися в Хорватії замість того, щоб шукати можливості в інших країнах.

Яких фахівців шукають та які суми пропонують?

Найбільше в країні потребують працівників готельно-ресторанної галузі. Також – продавців в магазинах та торговельних центрах, будівельників та фахівців з розвитку бізнесу зі знанням іноземних мов. Не знижується попит на працівників з галузі сільського господарства та працівників на виробництвах.

Порівняно з іншими країнами Євросоюзу, зарплати в Хорватії не дуже високі. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна зросла і зараз становить 840 євро на місяць. За даними Хорватського бюро статистики, заробітна плата в країні зросла до 1 326 євро на місяць. Середня заробітна плата в Хорватії й надалі зберігає тенденцію до підвищення.

До слова, Хорватія не єдина країна, що має дефіцит робочих кадрів, у Польщі також спостерігається нестача працівників. Як це вплинуло на пошук роботи для українців – читайте за посиланням.