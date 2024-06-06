Что происходит на местном рынке труда и какие зарплаты в стране – далее в материале!

Читайте также Что будет с украинцами в Германии через 5 лет: дали новый прогноз

Каждый 15-й работник в Хорватии – иностранец

По словам местных предпринимателей, в Хорватии существует острый спрос на иностранную рабочую силу. Однако они утверждают, что многие иностранные специалисты не очень хорошо подходят для имеющихся в стране возможностей трудоустройства.

Примерно каждый 15-й работник в стране является иностранцем, и эта цифра, по прогнозам, будет расти в будущем. Ожидается, что к 2030 году в Хорватии будет около 500 000 иностранных работников. Влияние этого притока на дефицит рабочей силы в стране остается неопределенным.

Нехватка работников – одна из главных проблем для хорватских компаний. Власти Хорватии заявляют, что в стране срочно нужны иностранцы, которые бы помогли преодолеть нехватку рабочей силы.

Скоро придется нанимать больше иностранцев потому, что не хватает местных работников, которые бы заполнили имеющиеся должности,

– говорит Наташа Микуш Жигман из компании Podravka.

Пытаясь привлечь и удержать иностранных работников, Хорватия позиционирует себя как "ворота" в ЕС. Страна стремится воспользоваться этой возможностью, предлагая стимулы, чтобы поощрить иностранцев оставаться в Хорватии вместо того, чтобы искать возможности в других странах.

Каких специалистов ищут и какие суммы предлагают?

Больше всего в стране нуждаются в работниках гостинично-ресторанной отрасли. Также – продавцов в магазинах и торговых центрах, строителей и специалистов по развитию бизнеса со знанием иностранных языков. Не снижается спрос на работников из области сельского хозяйства и работников на производствах.

По сравнению с другими странами Евросоюза, зарплаты в Хорватии не очень высокие. С 1 января 2024 года минимальная заработная выросла и сейчас составляет 840 евро в месяц. По данным Хорватского бюро статистики, заработная плата в стране выросла до 1 326 евро в месяц. Средняя заработная плата в Хорватии и в дальнейшем сохраняет тенденцию к повышению.

К слову, Хорватия не единственная страна, что имеет дефицит рабочих кадров, в Польше также наблюдается нехватка работников. Как это повлияло на поиск работы для украинцев – читайте по ссылке.