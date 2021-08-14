Терміни holiday, vacation та day off можна використати для означення поняття відпустки. Та варто розуміти, у яких ситуаціях доречно вживати те чи інше слово.
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Коли вживати holiday, vacation і day off
Holiday
Holiday є британською версією слів відпочинок та канікули. Також цей термін використовують тоді, коли йдеться про свята (релігійні чи державні).
Vacation
Vacation характерне для американської версії англійської мови. Воно теж означає відпустку та канікули. Отже, все залежить від того, з яким носієм мови спілкується людина. Якщо бесіда про відпочинок ведеться з британцем, то варто вжити у розмові термін holiday. А от громадянин США надасть перевагу vacation. Та для означення свята все ж варто обрати holiday.
Також holiday і vacation означають проводити відпустку.
Day-off
Якщо попередні слова можна вважати синонімами, то з day off слід бути обережним. Його варто застосовувати тоді, коли йдеться про одноденний відпочинок. Так що, day-off означає один вихідний.