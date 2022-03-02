Хочуть зібрати мільйон доларів для ЗСУ: як українсько-канадський гурт вболіває за мир

Українсько-канадський гурт Balaklava Blues запустив змістовний NFT-проєкт під назвою Shelter Our Sky. Музиканти закликають НАТО захистити небо над Україною.

Balaklava Blues мають намір зібрати завдяки проєкту мільйон доларів для української армії. Про це заявила учасниця гурту Марічка Марчик.

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Як українсько-канадський музичний гурт хоче допомогти Україні під час війни

Ми кричатимемо на весь світ та вимагатимемо захистити небо над Україною, аби ми всі знову могли дивитися на зорі,

– висловилася Марічка Марчик.

Музикантка розповіла, що Shelter Our Sky – це колекція з 500 унікальних генеративних аватарів, створених виключно для підтримки України під час російської агресії. Аватари розробила українсько-канадська художниця Kat Caution на основі знакових та традиційних фольклорних елементів. Цю ідею доповнила однойменна композиція гурту Shelter Our Sky, яка базується на українській народній пісні з Дніпропетровщини.

Кошти з криптогаманця переведуть на рахунок благодійного фонду "Повернися живим".

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