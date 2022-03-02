Balaklava Blues намерены собрать благодаря проекту миллион долларов для украинской армии . Об этом заявила участница группы Маричка Марчик .

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Как украинско-канадская музыкальная группа хочет помочь Украине во время войны

Мы будем кричать на весь мир и будем требовать защитить небо над Украиной, чтобы мы все снова могли смотреть на звезды ,

– сказала Маричка Марчик.

Она рассказала, что Shelter Our Sky – это коллекция из 500 уникальных генеративных аватаров, созданных исключительно для поддержки Украины во время российской агрессии. Аватары разработала украино-канадская художница Kat Caution на основе знаковых и традиционных фольклорных элементов. Эту идею дополнила одноименная композиция группы Shelter Our Sky , базирующаяся на украинской народной песне из Днепропетровщины.

Средства из криптогаманца переведут на счет благотворительного фонда "Повернись живим" .