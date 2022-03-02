Balaklava Blues мають намір зібрати завдяки проєкту мільйон доларів для української армії. Про це заявила учасниця гурту Марічка Марчик.

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Як українсько-канадський музичний гурт хоче допомогти Україні під час війни

Ми кричатимемо на весь світ та вимагатимемо захистити небо над Україною, аби ми всі знову могли дивитися на зорі,

– висловилася Марічка Марчик.

Музикантка розповіла, що Shelter Our Sky – це колекція з 500 унікальних генеративних аватарів, створених виключно для підтримки України під час російської агресії. Аватари розробила українсько-канадська художниця Kat Caution на основі знакових та традиційних фольклорних елементів. Цю ідею доповнила однойменна композиція гурту Shelter Our Sky, яка базується на українській народній пісні з Дніпропетровщини.

Кошти з криптогаманця переведуть на рахунок благодійного фонду "Повернися живим".

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