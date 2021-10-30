Недоречне використання слів може спричинити непорозуміння між співрозмовниками. Тому навіть на незначні відмінності між начебто синонімами варто звернути увагу.

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Приклади використання hit, beat, kick

Hit заведено вживати, коли йдеться про різкий та швидкий удар. Як правило, це одноразовий удар.

Приклад: She hit her thumb with the hammer. – Вона вдарила молотком пальця.

Слово hit вживають для опису швидкого удару / Фото Unsplash

Для порівняння, to beat означає багаторазові удари, які наносилися протягом певного проміжку часу. Тобто, описує тривалу дію.

Приклад: He was beating his dog with a stick. It was very cruel. – Він бив свою собаку палицею. Це було дуже жорстоко.

Крім того, існує сталий вислів to beat a record, що означає бити рекорд.

Приклад: She has beaten her own record of three minutes ten seconds. – Вона побила власний рекорд – три хвилини десять секунд.

To beat означає бити / Фото Unsplash

To kick має значення вдаряти ногою, копати. Найчастіше слово вживається для означення спортивних подій (наприклад, футболу).

Приклад: I kicked the ball as hard as I could. – Я ударив по м'ячу якомога сильніше.

To kick означає вдаряти ногою, копати / Фото Unsplash

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