Недоречне використання слів може спричинити непорозуміння між співрозмовниками. Тому навіть на незначні відмінності між начебто синонімами варто звернути увагу.
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Приклади використання hit, beat, kick
Hit заведено вживати, коли йдеться про різкий та швидкий удар. Як правило, це одноразовий удар.
Слово hit вживають для опису швидкого удару / Фото Unsplash
Для порівняння, to beat означає багаторазові удари, які наносилися протягом певного проміжку часу. Тобто, описує тривалу дію.
Крім того, існує сталий вислів to beat a record, що означає бити рекорд.
To beat означає бити / Фото Unsplash
To kick має значення вдаряти ногою, копати. Найчастіше слово вживається для означення спортивних подій (наприклад, футболу).
To kick означає вдаряти ногою, копати / Фото Unsplash