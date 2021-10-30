Неуместное использование слов может привести к недоразумению между собеседниками. Поэтому даже на незначительные отличия между вроде бы синонимами стоит обратить внимание.
Интересно Кому мигранты доверяют свои деньги: интервью с работником службы поддержки сервиса переводов
Примеры использования hit, beat, kick
Hit принято употреблять, когда речь идет о резком и быстром ударе. Как правило, это одноразовый удар.
Слово hit используют для описания быстрого удара / Фото Unsplash
Для сравнения, to beat означает многократные удары, которые наносились в течение определенного промежутка времени. То есть, описывает продолжительное действие.
Кроме того, существует устойчивое выражение to beat a record, что означает бить рекорд.
To beat означает бить / Фото Unsplash
To kick значит ударять ногой, копать. Чаще всего слово употребляется для определения спортивных событий (например, футбола).
To kick означает ударять ногой, копать / Фото Unsplash