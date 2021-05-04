Грошовий сертифікат або електросамокат за переказ коштів з TransferGo

Сервіс міжнародних грошових переказів TransferGo, український Приватбанк та компанія Mastercard запустили спільну акцію для своїх клієнтів. Користувачі платформ та послуг компаній можуть отримати грошові винагороди або електросамокати.

Загальний призовий фонд складає 100 000 гривень та 4 електросамокати Mi Electric Scooter Pro 2. Детальніше про умови та тривалість акції – далі у матеріалі.

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Як взяти участь в акції

Попередньо необхідно зареєструватися на сайті Приватбанку за допомогою особистого номеру телефону. Брати участь можуть всі повнолітні користувачі платформ, яким присвоєно індивідуальний податковий номер (РНОКПП).

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно отримати переказ за допомогою сервісу TransferGo на картку Mastercard Приватбанку загальною сумою від 1 000 гривень. Після цього треба здійснити щонайменше 3 купівлі за допомогою картки, кожну на суму від 300 гривень.

Необхідно здійснити щонайменше 3 покупки з картки Mastercard / Фото Pexels

З метою прозорості проведення розіграшу, участь в акції не можуть брати працівники та керівництво Приватбанку.

Тривалість розіграшу та визначення переможців

TransferGo та Приватбанк проводять акцію у 4 етапи. У кожному етапі буде розіграно 25 сертифікатів на суму 1 000 гривень та один електросамокат:

з 26 квітня до 26 травня 2021 року;

з 27 травня до 26 червня 2021 року;

з 27 червня до 26 липня 2021 року;

з 27 липня до 26 серпня 2021 року;

Переможців першого етапу оголосять не пізніше 3 червня, другого етапу – до 2 липня, третього – до 3 серпня. Щасливчики останнього етапу будуть оголошені не пізніше 3 вересня 2021 року.

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org серед усіх учасників, які виконають умови розіграшу. Всього будуть оголошені 104 призери – 100 людей отримають грошові сертифікати по 1 000 гривень, а четверо переможців стануть володарями електросамокатів.

4 переможців отримають електросамокати Mi Electric Scooter Pro 2 / Фото Xiaomi Planet

Список переможців буде оприлюднено на сайті банку. Окрім цього, зі щасливчиками зв’яжуться співробітники Приватбанку в телефонному режимі.

Що відомо про співорганізатора акції

TransferGo – це глобальний онлайн-сервіс, який забезпечує швидкі та безпечні грошові перекази з картки на картку з Європи в Україну без традиційно високих банківських зборів та без жодних черг.

Компанія TransferGo була заснована у 2012 році у Великій Британії зі штаб-квартирою у Лондоні. У цілому світі понад 2,5 мільйони людей вже користуються сервісом.

Відправляйте гроші рідним легко та надійно / Скриншот із сайту TransferGo

Клієнтів приваблює можливість здійснення переказів без комісії при виборі варіанту доставки "Стандартна" та програма "Запроси друга", яка дозволяє отримувати бонуси – по 22 євро за кожного запрошеного друга.

Окрім цього, служба підтримки клієнтів сервісу TransferGo надає фахову та оперативну допомогу користувачам платформи на 9 мовах світу, зокрема українською та російською.