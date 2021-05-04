Общий призовой фонд составляет 100 000 гривен и 4 электросамоката Mi Electric Scooter Pro 2. Подробнее об условиях и продолжительности акции – далее в материале.

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Как принять участие в акции

Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте Приватбанка с помощью личного номера телефона. Участвовать могут все совершеннолетние пользователи платформ, которым присвоен индивидуальный налоговый номер (РНОКПП).

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо получить перевод с помощью сервиса TransferGo на карту Mastercard Приватбанка общей суммой от 1 000 гривен. После этого нужно осуществить не менее чем 3 покупки с помощью карты, каждую на сумму от 300 гривен.

Необходимо осуществить не менее 3 покупки с карты Mastercard / Фото Pexels

С целью прозрачности проведения розыгрыша, участие в акции не могут принимать работники и руководство Приватбанка.

Продолжительность розыгрыша и определение победителей

TransferGo и Приватбанк проводят акцию в 4 этапа. В каждом этапе будет разыграно 25 сертификатов на сумму 1 000 гривен и один электросамокат:

с 26 апреля по 26 мая 2021;

с 27 мая по 26 июня 2021;

с 27 июня по 26 июля 2021;

с 27 июля по 26 августа 2021;

Победителей первого этапа объявят не позднее 3 июня, второго этапа – до 2 июля, третьего – до 3 августа. Счастливчики последнего этапа будут объявлены не позднее 3 сентября 2021 года.

Победители будут определены с помощью сервиса random.org среди всех участников, которые выполнят условия розыгрыша. Всего будут объявлены 104 призеры – 100 человек получат денежные сертификаты по 1 000 гривен, а четверо победителей станут обладателями электросамокатов.

4 победителей получат электросамокаты Mi Electric Scooter Pro 2 / Фото Xiaomi Planet

Список победителей будет опубликован на сайте банка. Кроме этого, со счастливчиками свяжутся сотрудники Приватбанка в телефонном режиме.

Что известно о соучредителе акции

TransferGo – это глобальный онлайн-сервис, который обеспечивает быстрые и безопасные денежные переводы с карты на карту из Европы в Украину без традиционно высоких банковских сборов и без очередей.

Компания TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. Во всем мире более 2,5 миллиона человек уже пользуются сервисом.

Отправляйте деньги родным легко и надежно / Скриншот с сайта TransferGo

Клиентов привлекает возможность осуществления переводов без комиссии при выборе варианта доставки "Стандартная" и программа "Пригласи друга", которая позволяет получать бонусы – по 22 евро за каждого приглашенного друга.

Кроме этого, служба поддержки клиентов сервиса TransferGo предоставляет профессиональную и оперативную помощь пользователям платформы на 9 языках мира, в том числе на русском и украинском.