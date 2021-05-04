Загальний призовий фонд складає 100 000 гривень та 4 електросамокати Mi Electric Scooter Pro 2. Детальніше про умови та тривалість акції – далі у матеріалі.

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Як взяти участь в акції

Попередньо необхідно зареєструватися на сайті Приватбанку за допомогою особистого номеру телефону. Брати участь можуть всі повнолітні користувачі платформ, яким присвоєно індивідуальний податковий номер (РНОКПП).

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно отримати переказ за допомогою сервісу TransferGo на картку Mastercard Приватбанку загальною сумою від 1 000 гривень. Після цього треба здійснити щонайменше 3 купівлі за допомогою картки, кожну на суму від 300 гривень.

Необхідно здійснити щонайменше 3 покупки з картки Mastercard / Фото Pexels

З метою прозорості проведення розіграшу, участь в акції не можуть брати працівники та керівництво Приватбанку.

Тривалість розіграшу та визначення переможців

TransferGo та Приватбанк проводять акцію у 4 етапи. У кожному етапі буде розіграно 25 сертифікатів на суму 1 000 гривень та один електросамокат:

з 26 квітня до 26 травня 2021 року;

з 27 травня до 26 червня 2021 року;

з 27 червня до 26 липня 2021 року;

з 27 липня до 26 серпня 2021 року;

Переможців першого етапу оголосять не пізніше 3 червня, другого етапу – до 2 липня, третього – до 3 серпня. Щасливчики останнього етапу будуть оголошені не пізніше 3 вересня 2021 року.

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org серед усіх учасників, які виконають умови розіграшу. Всього будуть оголошені 104 призери – 100 людей отримають грошові сертифікати по 1 000 гривень, а четверо переможців стануть володарями електросамокатів.

4 переможців отримають електросамокати Mi Electric Scooter Pro 2 / Фото Xiaomi Planet

Список переможців буде оприлюднено на сайті банку. Окрім цього, зі щасливчиками зв’яжуться співробітники Приватбанку в телефонному режимі.

Що відомо про співорганізатора акції

TransferGo – це глобальний онлайн-сервіс, який забезпечує швидкі та безпечні грошові перекази з картки на картку з Європи в Україну без традиційно високих банківських зборів та без жодних черг.

Компанія TransferGo була заснована у 2012 році у Великій Британії зі штаб-квартирою у Лондоні. У цілому світі понад 2,5 мільйони людей вже користуються сервісом.

Відправляйте гроші рідним легко та надійно / Скриншот із сайту TransferGo

Клієнтів приваблює можливість здійснення переказів без комісії при виборі варіанту доставки "Стандартна" та програма "Запроси друга", яка дозволяє отримувати бонуси – по 22 євро за кожного запрошеного друга.

Окрім цього, служба підтримки клієнтів сервісу TransferGo надає фахову та оперативну допомогу користувачам платформи на 9 мовах світу, зокрема українською та російською.