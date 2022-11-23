Так, жителі Польщі все ще хочуть й готові підтримувати українців. Але ентузіазм дещо ослаб у порівнянні з першими місяцями великої російсько-української війни.

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Розмір грошової допомоги українцям від поляків

Компанія Openfield з Ополе опитала громадян Польщі, як вони ставляться до прийому біженців з України. Відтак, 70% респондентів заявили, що підтримують надання допомоги вимушеним переселенцям, які їдуть до їхньої країни через війну.

Крім цього, з дослідження стало відомо, що середньостатистичний поляк виділив 369 злотих на допомогу українцям, які прибувають до Польщі у пошуках прихистку. Додамо, що мовиться про допомогу в грошовому еквіваленті сумарно від 24 лютого до початку жовтня.

В опитуванні взяло участь 1774 жителів Польщі.

До слова! Як поляки оцінюють підтримку України, та якою має бути допомога українцям на думку жителів Польщі, читайте тут.