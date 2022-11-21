Згідно з результатами опитування United Surveys для польських видань Dziennik Gazeta Prawna, daily journal.pl, RMF та RMF24, 70,3% респондентів вважають, що інцидент у Пшеводуві не вплине на взаємини між поляками та українцями. Разом з тим, 19% поляків очікують на погіршення відносин, і лише 1% думають, що вибух ракети на території Польщі значно погіршить відносини.
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Більше результатів опитування у цифрах
Поляки все ще хочуть підтримати українців, але ентузіазм дещо ослаб порівняно з березнем.
Як поляки оцінюють підтримку України?
- 65% респондентів вважає, що Польща достатньо підтримує Україну;
- 24% опитаних переконані, що підтримують українців занадто щедро;
- 7% думають, що їхня держава допомагає Україні недостатньо
- 1% респондентів думають, що взагалі не слід підтримувати.
Якою має бути допомога Україні?
- 80% респондентів відповідають, що треба підтримувати Україну по-людськи;
- 68% – що поляки повинні прийняти біженців війни;
- 58% підтримує постачання гвинтівок, гранатометів тощо;
- кожен третій хоче відправити важку техніку в Україну;
- 27% виступає за фінансову підтримку українців.
З іншого боку, майже ніхто не підтримує відправку польських вояків на війну. Порівняно з березневим опитуванням, проведеним на самому початку російського вторгнення, можна побачити, що підтримка допомоги Києву продовжується, хоча відсоток позитивних відповідей у кожній категорії дещо нижчий.