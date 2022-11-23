Так, жители Польши все еще хотят и готовы поддерживать украинцев. Но энтузиазм несколько ослаб по сравнению с первыми месяцами великой российско-украинской войны.

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Размер денежной помощи украинцам от поляков

Компания Openfield с Ополе опросила граждан Польши, как они относятся к приему беженцев из Украины. Следовательно, 70% респондентов заявили, что поддерживают оказание помощи вынужденным переселенцам, которые едут в их страну из-за войны.

Кроме этого, из исследования стало известно, что среднестатистический поляк выделил 369 злотых в помощь украинцам, прибывающим в Польшу в поисках убежища. Добавим, что говорится о помощи в денежном эквиваленте суммарно с 24 февраля до начало октября.

В опросе приняло участие 1774 жителя Польши.