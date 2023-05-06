Общественный транспорт – это одно из основных средств передвижения для украинцев, временно проживающих или путешествующих по Европе, отмечает Закордон 24. Он удобнее и экономнее проката автомобиля или такси.

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В большинстве европейских городов общественный транспорт работает по четкому расписанию. Пассажирам следует соблюдать определенные правила поведения во время проезда. Что следует знать, чтобы без проблем передвигаться по городам Евросоюза и не получить штраф, рассказываем дальше.

Как вести себя в общественном транспорте стран ЕС

Польша

В населенных пунктах Польши можно передвигаться на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Для поездок в польском общественном транспорте существует ряд правил, в частности:

нельзя есть и пить, если вы можете запачкать транспорт или других пассажиров;

запрещено употреблять алкоголь и курить (не только обычные сигареты, но и электронные);

не нужно открывать двери транспортного средства во время движения и стоять слишком близко к ним;

также запрещен проезд в роликах или на самокате;

и даже не думайте выбрасывать через окно мусор.

Штрафы за несоблюдение хотя бы одного из этих правил немалые – за нарушение этих норм вам придется заплатить до 500 злотых.



В общественном транспорте Польши могут оштрафовать за нарушение ряда правил / Фото Unsplash

Получить финансовое наказание можно и за оставленные в метро вещи. Такое постановление в марте 2023 года поддержали польские депутаты.

За проезд без билета в Польше готовьтесь выложить от 150 до 300 злотых (размер штрафа зависит от города). Поэтому будьте внимательны и всегда компостируйте билет. Также следите, чтобы у вашей сити-карты не истек срок действия.

Обратите внимание! Если вам выписали штраф, лучше оплатить его как можно быстрее прямо в кассе (или в течение 14 дней после выписки, чтобы рассчитаться по самой низкой ставке).

Чехия

В стране довольно разветвленная система городского транспорта, особенно в Праге, Брно и Остраве. Не стоит рисковать и передвигаться без действительного проездного билета. Ведь это может стоить вам 1 500 крон (свыше 60 евро). Если вы оплатите штраф в первые 15 дней после получения, то сэкономите 500 крон.

В Чехии строгие правила, а контролеры достаточно часто проверяют пассажиров в общественном транспорте. В частности, если ваш билет, действующий полчаса, просроченный хотя бы на 1 минуту, вас все равно могут оштрафовать.



В Чехии можно получить штраф за просрочку билета на 1 минуту / Фото Unsplash

Пассажирам, которые не приобрели билет для домашнего питомца или не оплатили багаж, грозит штраф в сумме 400 чешских крон (17 евро). А если вы нарушили закон, например, загрязнили транспорт или совершили что-то угрожающее безопасности других пассажиров и водителя – готовьте 1 000 штрафных крон (более 40 евро).

Германия

Проезд "зайцем" в общественном транспорте Германии считается мошенничеством. Здесь все очень серьезно. Правонарушителя в лучшем случае оштрафуют на 60 евро, а в самом худшем – могут лишить свободы сроком до одного года.

Швейцария

В столице страны – Цюрихе – первый штраф за безбилетный проезд составит 100 швейцарских франков (более 100 евро). Но чем больше нарушений, тем более серьезным будет наказание. Может дойти даже до полного запрета передвигаться на общественном транспорту в Швейцарии.

В большинстве европейских городов показывать проездной билет при посадке на транспорт не нужно. Но это не значит, что на маршруте не будет проверок и вас не заставят уплатить штраф за проезд без билета.

Если есть возможность купить карту проезда через приложение, убедитесь, что ваш гаджет заряжен. Советуем вам уважать правила стран Европы и не подвергать себя неприятностям!