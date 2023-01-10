У Румунії планують запровадити безплатний проїзд для українських біженців
Джерело:Digi24
Українцям, які виїжджають до Румунії через повномасштабну війну, хочуть надати безплатний проїзд у громадському транспорті. Він діятиме перші 5 днів після в'їзду до країни.
Такі зміни пропонує проєкт Міністерства транспорту Румунії, його має ухвалити уряд країни. Про це пише місцеве видання Digi24.
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Проїзд для українців в Румунії
Безплатний проїзд для українців у 2023 році хочуть зробити у:
- потягах;
- дорожньому громадському транспорті.
Подорожувати безплатно можна буде протягом 5 днів після приїзду, щоб дістатися від кордонів з Україною та Молдовою до місця призначення всередині країни чи кордону з іншою державою.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України та в'їжджають до Румунії, у 2023 році матимуть безплатний проїзд залізничним та автомобільним транспортом протягом 5 календарних днів з моменту в'їзду на територію нашої країни,
— йдеться у повідомленні.
При цьому коли саме влада Румунії планує розглянути проєкт рішення Мінтранспорту, наразі невідомо.
На українсько-румунському кордоні запрацював новий пункт пропуску
На Закарпатті відкрили ще один пропускний пункт на кордоні з Румунією. Він повинен допомогти впорядкувати міжнародне залізничне сполучення. Мовиться про пункт контролю "Рахів". Пункт пропуску працюватиме цілодобово.