Такие изменения предлагает проект Министерства транспорта Румынии, его должно принять правительство страны. Об этом пишет местное издание Digi24.

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Проезд для украинцев в Румынии

Бесплатный проезд для украинцев в 2023 году хотят совершить в:

поездах;

дорожном общественном транспорте.

Путешествовать бесплатно можно будет в течение 5 дней после приезда, чтобы добраться от границ с Украиной и Молдовой до места назначения внутри страны или границы с другим государством.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие из Украины и въезжающие в Румынию, в 2023 году получат бесплатный проезд железнодорожным и автомобильным транспортом в течение 5 календарных дней с момента въезда на территорию нашей страны,

– говорится в сообщении.

При этом когда именно власти Румынии планируют рассмотреть проект решения Минтранспорта, пока неизвестно.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Румынии нашли убежище более 86 тысяч украинцев.

На украинско-румынской границе заработал новый пункт пропуска

В Закарпатье открыли еще один пропускной пункт на границе с Румынией. Он должен помочь упорядочить международное железнодорожное сообщение. Речь идет о пункте контроля "Рахов". Пункт пропуска будет работать круглосуточно.