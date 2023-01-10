Так, із завтрашнього дня, 11 січня, польська державний залізнична компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, підвищить ціни на квитки. Для жителів і гостей Польщі подорожі потягами стануть дорожчими у середньому на 17,8%.

Читайте також Diiapl у Польщі: для чого він потрібен українцям та як його встановити

PKP Intercity підвищує ціни на квитки

У компанії аргументують такий крок зростанням ціни на електроенергію, а також зростанням інфляції. До слова, на 17,8% зростуть у ціні квитки категорії EIP (Express InterCity Premium), на 17,4% – для категорії EIC (Express InterCity) і на 11,8% подорожчає дорога у потязі категорії TLK/IC.

Відтак, тепер за квиток із Варшави до Кракова доведеться віддати 200 злотих, а не 169 злотих, як це було до здорожчення.

На думку представника фонду ProKolej Якуба Маєвського, підвищення цін є непропорційно високим. Поява на ринку конкуренції могла б призвести до заморожування цін або навіть до її зниження.

Уряд має інструменти та можливості знизити ціни на перевезення, проте політики більше зацікавлені в будівництві нових доріг,

– вважає Маєвський.