Такі зміни пропонує проєкт Міністерства транспорту Румунії, його має ухвалити уряд країни. Про це пише місцеве видання Digi24.

Проїзд для українців в Румунії

Безплатний проїзд для українців у 2023 році хочуть зробити у:

потягах;

дорожньому громадському транспорті.

Подорожувати безплатно можна буде протягом 5 днів після приїзду, щоб дістатися від кордонів з Україною та Молдовою до місця призначення всередині країни чи кордону з іншою державою.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибувають з України та в'їжджають до Румунії, у 2023 році матимуть безплатний проїзд залізничним та автомобільним транспортом протягом 5 календарних днів з моменту в'їзду на територію нашої країни,

— йдеться у повідомленні.

При цьому коли саме влада Румунії планує розглянути проєкт рішення Мінтранспорту, наразі невідомо.