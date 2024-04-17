У громадському транспорті однієї з країн запускають безплатний Wi-Fi

Вже цього року послуги Wi-Fi будуть впроваджені в трамваях, автобусах і поїздах по всьому Люксембургу. Пасажири можуть розраховувати на безплатний доступ до мережі під час руху.

Таке рішення минулого тижня ухвалив уряд країни. Що про це відомо – читайте далі!

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У громадському транспорті Люксембургу буде безплатний Wi-Fi

Значна частина автобусів у Люксембурзі вже оснащена новітніми технологіями, хоча точна дата цього нововведення залишається невизначеною.

У громадському транспорті у Великому Герцогстві бракувало безплатного Wi-Fi на борту. Ви можете їздити безплатно, але не можете переглядати Інтернет, якщо у вас немає власного тарифного плану. Нарешті, це зміниться,

– йдеться у повідомленні.

Так, мережа столичного трамвая вже цього місяця почне тестувати бортовий інтернет-сервіс. Потім до кінця року він поступово обладнає маршрутизаторами всі свої транспортні засоби вартістю 100 000 євро.

Мережа поїздів CFL має додати безплатну послугу Wi-Fi, яка вже використовується більш ніж 40 000 пристроїв на тиждень на останніх двох із 68 зупинок цього року.

Громадський транспорт Люксембургу нарешті матиме безплатний Wi-Fi / Фото Depositphotos

Як повідомляється, більше третини з 1 540 автобусів Великого Герцогства вже обладнано Wi-Fi, але залишається незрозумілим, коли решта з них отримають маршрутизатори, оскільки для цієї мережі мобільності не визначено термінів.

Нагадаємо, уряд Люксембургу ухвалив рішення зробити проїзд у громадському транспорті безплатним у 2020 році. Купувати квиток зараз потрібно лише тим, хто мандрує першим класом у поїздах.

У Франції запустять проїзні за 49 євро

Цього літа Франція планує запровадити новий залізничний проїзний вартістю 49 євро, який дозволить необмежену кількість поїздок по всій країні. Цей проїзний надасть пасажирам доступ до різних міст і регіонів Франції.

Закордон 24 розповідає, хто зможе скористатися проїзним за такою ціною, на яких маршрутах він буде діяти.