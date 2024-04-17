Такое решение на прошлой неделе приняло правительство страны. Что об этом известно – читайте дальше!

Заметьте Больше "живой очереди" не будет: условия оформления паспорта за рубежом изменились

В общественном транспорте Люксембурга будет бесплатный Wi-Fi

Значительная часть автобусов в Люксембурге уже оснащена новейшими технологиями, хотя точная дата этого нововведения остается неопределенной.

В общественном транспорте в Великом Герцогстве не хватало бесплатного Wi-Fi на борту. Вы можете ездить бесплатно, но не можете просматривать Интернет, если у вас нет собственного тарифного плана. Наконец, это изменится,

– говорится в сообщении.

Так, сеть столичного трамвая уже в этом месяце начнет тестировать бортовой интернет-сервис. Затем до конца года он постепенно оборудует маршрутизаторами все свои транспортные средства стоимостью 100 000 евро.

Сеть поездов CFL должна добавить бесплатную услугу Wi-Fi, которая уже используется более чем 40 000 устройств в неделю на последних двух из 68 остановок в этом году.

Общественный транспорт Люксембурга наконец будет иметь бесплатный Wi-Fi / Фото Depositphotos

Как сообщается, более трети из 1 540 автобусов Великого Герцогства уже оборудовано Wi-Fi, но остается непонятным, когда остальные из них получат маршрутизаторы, поскольку для этой сети мобильности не определены сроки.

Напомним, правительство Люксембурга приняло решение сделать проезд в общественном транспорте бесплатным в 2020 году. Покупать билет сейчас нужно только тем, кто путешествует первым классом в поездах.

Во Франции запустят проездные за 49 евро

Этим летом Франция планирует ввести новый железнодорожный проездной стоимостью 49 евро, который позволит неограниченное количество поездок по всей стране. Этот проездной предоставит пассажирам доступ к различным городам и регионам Франции.

Закордон 24 рассказывает, кто сможет воспользоваться проездным по такой цене, на каких маршрутах он будет действовать.