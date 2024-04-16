Згідно з повідомленням, опублікованим на сторінці Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс", система "живої черги" буде припинена. У яких країнах буде запроваджено нові правила – далі у матеріалі!

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Україна запровадила нову процедуру оформлення паспорта за кордоном

У зв'язку з переходом на електронну систему надання послуг буде збільшено кількість талонів попередньої реєстрації та вдосконалено інструменти верифікації користувачів.

Оформити паспорт за кордон українці тепер зможуть тільки за попереднім онлайн-записом,

– повідомили у ГП "Документ".

Зокрема відповідні правила почали діяти у таких країнах, як:

Німеччина (Мюнхен, Берлін, Кельн),

Польща (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ),

Іспанія (Мадрид, Валенсія),

Чехія (Прага),

Словаччина (Братислава),

Італія (Мілан).

Туреччина (Стамбул).

Варто зауважити, що отримання та видача документів й надалі буде здійснюватися за процедурою "живої черги".

Запис до електронної черги є безплатним та доступним на офіційному вебсайті ДП "Документ".

У Паспортному сервісі наголосили, що працюють над пріоритетними напрямками роботи закордонних підрозділів, які гарантують швидке та прозоре надання послуг громадянам України. Якісний сервіс залишається ключовою метою відомства.