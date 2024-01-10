В топі найбільш трендових напрямків домінують країни Азії та Південної Америки. З рейтингом можна ознайомитися нижче у матеріалі!

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Як пояснюють укладачі рейтингу, звання "Найкращий з кращих" отримали менш як 1% з 8 мільйонів об'єктів на TripAdvisor, чиї готелі, ресторани й розваги отримали найбільшу кількість високих відгуків від користувачів платформи за 12-місячний період.

10 найбільш трендових travel-напрямків на 2024 рік

Місто Токіо, Японія. Місто Сеул, Південна Корея. Бухта Халонг, В'єтнам. Острів Палаван, Філіппіни. Гірське селище Сапа, В'єтнам. Місто Богота, Колумбія. Місто Паттая, Таїланд. Місто Алахуела, Коста-Рика. Пномпень, Камбоджа. Куала-Лумпур, Малайзія.

Варто зазначити, що в першій двадцятці найбільш трендових туристичних напрямків на 2024 рік зовсім не виявилося розташованих в Європі.

Водночас найпопулярнішим (і єдиним в найкращі 25) європейським напрямком за версією Tripadvisor у 2024 році стане румунське місто Брашов. Воно посіло 21 місце в рейтингу.

Токіо стане найбільш трендовим напрямком у 2024 році / Фото Unsplash

Яка країна буде ТОП для подорожей у 2024 році?

Одразу чотири регіони Італії потрапили в першу десятку прогнозовано найпопулярніших туристичних напрямків на наступний рік. Таке передбачення щодо подорожей створив штучний інтелект.

Італія впевнено отримує статус найпопулярнішої країни для подорожей у наступному році. Принаймні, за версією ШІ. Які напрямки будуть найпривабливішими у 2024-му – дізнаєтеся далі за посиланням.