В топі найбільш трендових напрямків домінують країни Азії та Південної Америки. З рейтингом можна ознайомитися нижче у матеріалі!
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Як пояснюють укладачі рейтингу, звання "Найкращий з кращих" отримали менш як 1% з 8 мільйонів об'єктів на TripAdvisor, чиї готелі, ресторани й розваги отримали найбільшу кількість високих відгуків від користувачів платформи за 12-місячний період.
10 найбільш трендових travel-напрямків на 2024 рік
- Місто Токіо, Японія.
- Місто Сеул, Південна Корея.
- Бухта Халонг, В'єтнам.
- Острів Палаван, Філіппіни.
- Гірське селище Сапа, В'єтнам.
- Місто Богота, Колумбія.
- Місто Паттая, Таїланд.
- Місто Алахуела, Коста-Рика.
- Пномпень, Камбоджа.
- Куала-Лумпур, Малайзія.
Варто зазначити, що в першій двадцятці найбільш трендових туристичних напрямків на 2024 рік зовсім не виявилося розташованих в Європі.
Водночас найпопулярнішим (і єдиним в найкращі 25) європейським напрямком за версією Tripadvisor у 2024 році стане румунське місто Брашов. Воно посіло 21 місце в рейтингу.
Токіо стане найбільш трендовим напрямком у 2024 році / Фото Unsplash
Яка країна буде ТОП для подорожей у 2024 році?
Одразу чотири регіони Італії потрапили в першу десятку прогнозовано найпопулярніших туристичних напрямків на наступний рік. Таке передбачення щодо подорожей створив штучний інтелект.
Італія впевнено отримує статус найпопулярнішої країни для подорожей у наступному році. Принаймні, за версією ШІ. Які напрямки будуть найпривабливішими у 2024-му – дізнаєтеся далі за посиланням.