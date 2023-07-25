Жахлива спека спричинила потужні лісові пожежі на грецьких островах. Температура повітря вчора сягнула рекордної позначки – 46,4°C в регіоні Пелопоннес. Уряд прогнозує, що аномальна спека протримається ще кілька днів, тому продовжує евакуацію туристів.

До теми Чи безпечно подорожувати Європою під час аномальної спеки

Війна з вогнем

Така посуха та потужний вітер дуже допомагають поширюватися лісовим пожежам із космічною швидкістю. "‎Ми перебуваємо у стані війни з вогнем", — сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, попередивши, що країну чекають ‎ще кілька важких днів пекельних температур.

Протягом наступних тижнів ми повинні бути в постійній готовності. Ми перебуваємо у стані війни. Ми відновимо те, що втратили, ми виплатимо компенсацію тим, хто постраждав,

– заявив грецький прем'єр у парламенті вчора.

Пожежі на островах Родос та Корфу: дивіться відео

Найбільша евакуація в історії

За останні 2 дні з острова Родос вивезли понад 19 тисяч туристів. Їх рятували на дорогах та пляжах, часом вони мусили пішки йти від своїх готелів, до яких вже підбиралось полум'я. Врятованих туристів тимчасово розміщували у спортзалах, школах та на стадіонах.

Родос у Вогні / Фото AP

Німецькі туристи, які вже повернулися додому, розповіли про порятунок від полум'я. Жінка зізналась, що вона з родиною мусила пройти 11 кілометрів до безпечної дороги.

Ми хотіли пити, а люди стояли біля своїх будинків і бризкали на нас зі своїх шлангів, а ми пили. Усі просто йшли, а ми не знали куди,

— розповіла вона.

Напередодні велику евакуацію оголосили ще на одному грецькому острові – Корфу. Станом на ранок вівторка з небезпечної зони вивезли вже 2 500 людей.

Туристи ночували в спортзалах та школах / Фото AFP

Зараз врятованих туристів потроху забирають додому, адже туроператори прислали за своїми громадянами чартерні рейси. Понад 2 000 відпочивальників вже вилетіли до Великої Британії, Німеччини та Італії. Після евакуації з готелів, люди провели ніч в аеропорту Родоса, чекаючи на свої рейси.

Європейські країни радять своїм громадянам поки відмовитись від небезпечних поїздок до Греції.