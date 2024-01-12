Страна пытается восстановиться после стихийных бедствий, накрывших Грецию в прошлом году. Для этого ввели новый "сбор на климатическую устойчивость" – форму налога на жилье. С его помощью правительство стремится получить средства для реконструкции и повышения устойчивости к изменению климата. Сколько придется платить туристам?

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Какая сумма климатического сбора

Новый налог будет взиматься только в высокий сезон — с марта по октябрь. В другие месяцы будет действовать обычный гостиничный сбор. Туристы будут вынуждены доплачивать в отелях и на виллах.

Сумма доплаты будет зависеть от официального рейтинга жилья. То есть те, кто проживает в апартаментах и двухзвездочных гостиницах, будут платить 1,5 евро, а гости трехзвездочных отелей – по 3 евро за ночь. Проживание в улучшенных заведениях будет стоить дороже – для четырехзвездочных – по 7 евро за ночь, а налог для роскошных пятизвездочных гостиниц будет составлять 10 евро.

Климатический налог не будет включен в цены, предоставленные операторами или турагентами. Путешественники должны будут оплачивать его непосредственно в отелях в местной валюте.

Как новый налог может изменить туризм в Греции

Греческие отельеры несколько обеспокоены возможным негативным влиянием такого повышения налогов. Они опасаются, что такое решение может подтолкнуть туристов не выбирать Грецию для отдыха. Введение нового налога может повлиять на уровень туризма и доходы, считают они.

Греческое правительство ожидает, что новый сбор принесет дополнительный доход в 300 миллионов евро в 2024 году. Новый климатический налог также будет применяться к краткосрочному жилью, забронированному через онлайн-платформы.

Напомним, летом в Греции произошла серия разрушительных пожаров. В некоторых случаях спасатели эвакуировали целые села вместе с тысячами туристов. Несмотря на эти вызовы, туристический сектор Греции преуспевает. Греческая конфедерация туризма сообщила, что гостей в стране стало на 12% больше по сравнению с уровнем до пандемии.

Популярные города вводят туристические налоги

В 2024 году известные туристические направления Европы объявили о вводе платы за въезд. Такие мероприятия должны поставить на ноги туристическую отрасль после пандемии и помочь бороться с чрезмерным туризмом.

Самым популярным городом, который ввел плату за посещение, является Венеция. Также доплатить ощутимую сумму в этом году придется туристам в Париже и Амстердаме. В каких городах Европы следует готовиться платить за въезд или увеличенный туристический налог в 2024 году – читайте по ссылке.