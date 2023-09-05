Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Нещодавно Греція вирішила продовжити тимчасовий захист громадянам України ще на 6 місяців. Це рішення прийнято після закінчення попереднього шестимісячного терміну дії, який сплив 4 вересня.

Греція продовжила тимчасовий захист для українців

Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у Греції до 4 березня 2024 року. Рішення про це прийняв міністр міграції та притулку Греції Дімітріс Кайрідіс.

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У рамках гуманітарної допомоги Греція надала притулок 25 000 біженців, які були переміщені через повномасштабну війну в Україні. Ці біженці отримують доступ до життєво важливих державних послуг охорони здоров'я, а також можливості здобути освіту.

Крім того, вони мають право на тимчасове житло в приймальному пункті в Синтиках. Для тих, хто шукає більш постійне житло, доступні варіанти Серрес II у Північній Греції та Елефсіна в регіоні Аттика.

Важливо зазначити, що фінансова допомога не надається для цих довгострокових заходів, але біженці можуть звернутися за гуманітарною допомогою до благодійних організацій.

У Греції проходить "Рух рушників"

На мальовничих грецьких островах спокійні пляжі перетворилися на поле битви, оскільки місцеві жителі вступають у гарячу суперечку з прибережними установами. Останні вдалися до встановлення розкішних і дорогих шезлонгів уздовж берегової лінії, позбавляючи городян звичних гаваней відпочинку.

Цю суперечливу ініціативу охрестили "Рухом рушників", що розпалило палку боротьбу за територію на березі моря. Люди почали влаштовувати марші вздовж грецьких пляжів, протестуючи проти того, щоб платні шезлонги займали найкращі місця на пісочних берегах. Також люди влаштовували сидячий страйк на пляжі.