Греция продлила временную защиту для украинцев

Теперь украинцы будут пользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года. Решение об этом принял министр миграции и убежища Греции Димитрис Кайридис.

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В рамках гуманитарной помощи Греция предоставила убежище 25 000 беженцев, перемещенных из-за полномасштабной войны в Украине. Эти беженцы получают доступ к жизненно важным государственным услугам здравоохранения, а также возможности получить образование.

Кроме того, они имеют право на временное жилье в приёмном пункте в Синтиках. Для тех, кто ищет более постоянное жилье, доступны варианты Серреса II в Северной Греции и Элефсина в регионе Аттика.

Важно отметить, что финансовая помощь не предоставляется для этих долгосрочных мер, но беженцы могут обратиться за гуманитарной помощью в благотворительные организации.

Заметьте: Министерство миграции и убежища запустило на своем официальном сайте информационный портал для граждан Украины, ищущих убежища в стране. Комплексная платформа предлагает информацию на нескольких языках, в том числе на украинском, английском и греческом.

В Греции проходит "Движение полотенец"

На живописных греческих островах спокойные пляжи превратились в поле битвы, поскольку местные жители вступают в жаркий спор с прибрежными учреждениями. Последние прибегли к установке роскошных и дорогих шезлонгов вдоль береговой линии, лишая горожан привычных гаваней отдыха.