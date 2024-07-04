Новий закон набув чинності вже у липні цього року. Тепер люди на території країни можуть працювати до 48 годин замість 40. Наразі мовиться про працівників підприємств, які функціонують 24 на 7. Водночас людей, яким доплачують 40% за понаднормову роботу, це не стосується.

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Кіріакос Міцотакіс – прем'єр-міністр країни – привітав це рішення. Він наголосив, що це – позитивний крок для майбутнього Греції.

Ядро цього законодавства сприятливе для працівників, воно глибоко орієнтоване на зростання,

– наголосив Міцотакіс.

Варто зауважити, що таке рішення суперечить культурі праці, яка наразі розвивається у ЄС. Все більше країн аналізують плюси та мінуси чотириденного робочого тижня. Наголошують, що саме так люди зможуть дотримуватися балансу між роботою та особистим життям.

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