Новый закон вступил в силу уже в июле этого года. Теперь люди на территории страны могут работать до 48 часов вместо 40. Сейчас говорится о работниках предприятий, которые функционируют 24 на 7. В то же время людей, которым доплачивают 40% за сверхурочную работу, это не касается.

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Кириакос Мицотакис – премьер-министр страны – приветствовал это решение. Он подчеркнул, что это – положительный шаг для будущего Греции.

Ядро этого законодательства благоприятное для работников, оно глубоко ориентировано на рост,

– отметил Мицотакис.

Стоит заметить, что такое решение противоречит культуре труда, которая сейчас развивается в ЕС. Все больше стран анализируют плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели. Отмечают, что именно так люди смогут соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

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