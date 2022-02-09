Green Pass в Італії стає безлімітним: але не для всіх

Рада міністрів Італії продовжила термін дії COVID-сертифікатів. Щоправда, мовиться лише про тих, хто отримав третю дозу вакцини, але є й виключення.

Відповідне рішення італійські урядовці ухвалили ще 2 лютого. На засіданні також розглянули так звані антиковідні правила.

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Одним з основних питань, винесених на розгляд, стала тривалість Green Pass. Рада міністрів постановила, що італійський COVID-сертифікат для тих, хто отримав третю дозу вакцини, буде безлімітним.

Винятком будуть випадки захворювання на коронавірус, та якщо Європейське агентство з лікарських засобів та Італійське агентство фармакологічних засобів ухвалять рішення щодо можливої четвертої дози.

COVID-сертифікат в Італії є безлімітним також для тих, хто вакцинувався двома дозами вакцини, а потім одужав від коронавірусу.

Додамо, що Green Pass є необхідною умовою для відвідування державних установ, поштових відділень та банків. Крім того, документ тепер потрібно мати для входу в більшість магазинів (окрім магазинів першої необхідності). Проте, для подання заяви у відділенні поліції "зелений сертифікат" не вимагається.

Які ще зміни розглянув уряд Італії

Посадовці вирішили, що учні в школах не будуть масово йти на дистанційне навчання.

Дані щодо вакцинації дуже обнадійливі. Ми хочемо, щоб Італія була ще більш відкритою, особливо для наших дітей,

– сказав прем'єр-міністр країни Маріо Драгі.

Він зазначив, що уряд хоче значно обмежити використання дистанційного навчання, щоб дозволити більшій кількості дітей та підлітків ходити на заняття.

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