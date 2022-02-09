Відповідне рішення італійські урядовці ухвалили ще 2 лютого. На засіданні також розглянули так звані антиковідні правила.

Важливо Народження та виховання дитини в Польщі: українка поділилася досвідом і дала корисні поради

Одним з основних питань, винесених на розгляд, стала тривалість Green Pass. Рада міністрів постановила, що італійський COVID-сертифікат для тих, хто отримав третю дозу вакцини, буде безлімітним.

Зверніть увагу! Винятком будуть випадки захворювання на коронавірус, та якщо Європейське агентство з лікарських засобів та Італійське агентство фармакологічних засобів ухвалять рішення щодо можливої четвертої дози.

COVID-сертифікат в Італії є безлімітним також для тих, хто вакцинувався двома дозами вакцини, а потім одужав від коронавірусу.

Додамо, що Green Pass є необхідною умовою для відвідування державних установ, поштових відділень та банків. Крім того, документ тепер потрібно мати для входу в більшість магазинів (окрім магазинів першої необхідності). Проте, для подання заяви у відділенні поліції "зелений сертифікат" не вимагається.

Які ще зміни розглянув уряд Італії

Посадовці вирішили, що учні в школах не будуть масово йти на дистанційне навчання.

Дані щодо вакцинації дуже обнадійливі. Ми хочемо, щоб Італія була ще більш відкритою, особливо для наших дітей,

– сказав прем'єр-міністр країни Маріо Драгі.

Він зазначив, що уряд хоче значно обмежити використання дистанційного навчання, щоб дозволити більшій кількості дітей та підлітків ходити на заняття.

Цікаво! Більше про чергове посилення карантинних правил в Італії – читайте за посиланням.