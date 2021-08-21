Говоримо англійською: корисна добірка розмовних фраз
Джерело:інстаграм Language Factory
Розмовна практика є необхідною для вивчення іноземної мови. Це допомагає здолати мовний бар'єр, удосконалити вимову та навчитися швидко реагувати у побутових ситуаціях.
Пропонуємо розглянути добірку поширених розмовних фраз. Ці репліки стануть у пригоді під час спілкування англійською.
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Корисна добірка розмовних фраз англійською мовою
- What do you mean? – Що ви маєте на увазі?
Цей вислів доречно вжити, коли людина не зрозуміла чогось і хоче перепитати, уточнити.
- It's doesn’t matter. – Це не має значення.
Так кажуть, коли річ, про яку йдеться, є неважливою, несуттєвою.
- Look! – Послухай!
Так, саме послухай, хоча слово look всі знають у значенні подивися. Та часто співрозмовник, вживає look, щоб привернути увагу до сказаного. Наприклад: Look, I'm not so wick that I can't stand the challenges in my life.
- Are you insane? – Ви збожеволіли?
Ця фраза виключно для неформальної розмови. Так можна сказати, коли хтось зі знайомих вдається до необдуманих дій.
- No way! – Нізащо!
Використовується, щоб заявити про свою незгоду.
- I'm terribly sorry. – Мені дуже шкода.
Вислів застосовують для того, щоб залагодити почуття провини (коли людина ненавмисно завдала комусь шкоди) або для того, щоб поспівчувати співрозмовнику.
- Who knows! – Хто зна.
Фраза вживається у випадках, коли важко відповісти на запитання або йдеться про непевну ситуацію.
- Here you are! – Ось, будь ласка.
Фразу рекомендовано вжити, коли виконується прохання співрозмовника. Наприклад, людина попросила зробити їй чай. Простягаючи чашку, можна сказати: "Here you are!". І це звучатиме доречно.Також дізнавайтеся про те, як молодим українцям вдається вчити іноземні мови завдяки читанню книг.