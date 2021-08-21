Предлагаем рассмотреть подборку распространенных разговорных фраз. Эти реплики пригодятся во время общения на английском.

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Полезная подборка разговорных фраз на английском языке

  • What do you mean? – Что вы имеете в виду?

Это выражение уместно употребить, когда человек не понял чего-то и хочет переспросить, уточнить.

  • It's does not matter. Это не имеет значения.

Так говорят, когда идет речь о чем-то неважном, несущественном.

  • Look! Послушай!

Да, именно послушай, хотя слово look все знают в значении посмотри. Но часто собеседник говорит look, чтобы привлечь внимание к сказанному. Например: Look, I'm not so wick that I can not stand the challenges in my life.

  • Are you insane? Вы с ума сошли?

Эта фраза исключительно для неформальной беседы. Так можно сказать, когда кто-то из знакомых прибегает к необдуманным действиям.

  • No way! Ни за что!

Используется, чтобы заявить о своем несогласии.

  • I'm terribly sorry. Мне очень жаль.

Выражение применяют для того, чтобы уладить чувство вины (когда человек нечаянно нанес кому-то вред) или для того, чтобы посочувствовать собеседнику.

  • Who knows! Кто знает.

Фраза используется в случаях, когда трудно ответить на вопрос или речь идет о неопределенной ситуации.

  • Here you are! Вот, пожалуйста.

Фразу рекомендовано говорить, когда выполняется просьба собеседника. Например, человек попросил сделать ему чай. Протягивая чашку, можно сказать: "Here you are!". И это будет звучать уместно.