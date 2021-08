Пропонуємо розглянути добірку поширених розмовних фраз. Ці репліки стануть у пригоді під час спілкування англійською.

Корисна добірка розмовних фраз англійською мовою

What do you mean? – Що ви маєте на увазі?

Цей вислів доречно вжити, коли людина не зрозуміла чогось і хоче перепитати, уточнити.

It's doesn’t matter. – Це не має значення.

Так кажуть, коли річ, про яку йдеться, є неважливою, несуттєвою.

Look! – Послухай!

Так, саме послухай, хоча слово look всі знають у значенні подивися. Та часто співрозмовник, вживає look, щоб привернути увагу до сказаного. Наприклад: Look, I'm not so wick that I can't stand the challenges in my life.

Are you insane? – Ви збожеволіли?

Ця фраза виключно для неформальної розмови. Так можна сказати, коли хтось зі знайомих вдається до необдуманих дій.

No way! – Нізащо!

Використовується, щоб заявити про свою незгоду.

I'm terribly sorry. – Мені дуже шкода.

Вислів застосовують для того, щоб залагодити почуття провини (коли людина ненавмисно завдала комусь шкоди) або для того, щоб поспівчувати співрозмовнику.

Who knows! – Хто зна.

Фраза вживається у випадках, коли важко відповісти на запитання або йдеться про непевну ситуацію.

Here you are! – Ось, будь ласка.

Фразу рекомендовано вжити, коли виконується прохання співрозмовника. Наприклад, людина попросила зробити їй чай. Простягаючи чашку, можна сказати: "Here you are!". І це звучатиме доречно.

